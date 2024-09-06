Баку готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Об этом на Международном форуме в Черноббио заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан имеет хорошие отношения с обеими странами и поддерживает территориальную целостность Украины, при этом не участвуя в антироссийских санкциях.

«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», — сказал президент Азербайджана.

Алиев также затронул тему отношений с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Он заявил, что Азербайджан отменит запрет на посещение страны членами ПАСЕ, когда его делегация вернется в эту организацию.

«То, что произошло в январе этого года [в ПАСЕ — ред.], перешло красную черту. В прошлом году мы полностью восстановили свой суверенитет <...> Буквально через несколько месяцев после этого ПАСЕ приняла решение лишить нашу делегацию права голоса», — пояснил Алиев причину конфликта с ПАСЕ.

Надо сказать, что президент Азербайджана прибыл в Италию 4 сентября с рабочим визитом по приглашению президента Серджо Матареллы.