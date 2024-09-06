ПОЛИТИКА
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В Польше нашли радиацию в жилом доме
Польская полиция расследует обнаружение потенциально радиоактивных веществ в жилом доме
В Польше нашли радиацию в жилом доме
Фото: Reuters / Others
6 сентября 2024 г.

Польские власти проводят расследование по факту обнаружения потенциально радиоактивных веществ в 50 контейнерах в жилом доме на западе Польши. Об этом в пятницу сообщили официальные лица, добавив, что эвакуация близлежащих районов не требуется.

Пожарные из подразделения по борьбе с химической угрозой были вызваны по запросу полиции в пятницу утром для исследования веществ, обнаруженных в деревне Седлец — примерно в 100 км от границы с Германией.

«Расследование еще продолжается. Это произошло на частной территории, в жилом доме, в котором есть гараж. И у нас есть информация о 50 различных потенциальных источниках радиации», — сказал представитель пожарных Мартин Халаш агентству Reuters.

«Вероятно, речь идет о радии, который был обнаружен здесь. Пока еще выясняется, был ли это только радий или еще какие-то вещества», — добавил он.

Представитель местной полиции Войцех Адамчик сказал, что вещества хранились в доме в небольших стеклянных и пластиковых бутылках и банках. В них были обнаружены признаки радиоактивности, «но в такой концентрации, которая не представляет угрозы для жизни и здоровья людей».

«Нам необходимо определить, что это за вещества и можно ли ими владеть на законных основаниях», — сказал он, добавив, что пока рано говорить о том, будет ли кто-то арестован.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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