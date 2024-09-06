Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Международном форуме Черноббио, заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах с Арменией. По его словам, уже согласовано около 80% текста мирного договора.

«Мы можем добиться мира на Южном Кавказе. Мы видим, что это возможно по ходу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией», — отметил Алиев.

Президент подчеркнул важность начала процесса делимитации границ. «Да, это первый маленький шаг — согласован лишь тринадцатикилометровый участок границы с Арменией общей протяженностью тысячи километров. Однако это шаг в правильном направлении», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев напомнил о долгой истории конфликта и неэффективности международных усилий по его разрешению, включая четыре невыполненные резолюции Совета Безопасности ООН.

Говоря о роли Азербайджана в энергетической безопасности, президент отметил, что Южный газовый коридор обеспечивает газом десять стран, семь из которых — члены Евросоюза.

«Еврокомиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа и своим надежным партнером», — добавил он.

Президент Азербайджана ранее уже сообщал о согласовании 80-90% текста мирного договора с Арменией. Однако у Азербайджана остаются ожидания от Армении, включая роспуск Минской группы ОБСЕ и внесение поправок в Конституцию Армении для устранения возможных территориальных претензий к Баку в будущем.

При этом в Ереване считают, что это Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении, а роспуск Минской группы допускают уже после заключения мирного соглашения.

Переговоры о нормализации отношений между Баку и Ереваном продолжаются с целью заключить мирный договор до конференции ООН по климату в Баку в ноябре 2024 года.