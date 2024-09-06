Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы было присвоено имя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова, ссылаясь на соответствующий указ главы республики.

Отныне медучреждение называется «Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана».

В администрации Жапарова отметили, что благодаря больнице население получило доступ к высокотехнологичным медицинским услугам.

Медучреждение, помимо диагностики и лечения больных, занимается научно-исследовательскими проектами.

Это первая больница Кыргызстана, осуществляющая операции по пересадке органов, сообщает государственное информагентство «Кабар».