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В Кыргызстане появилась больница имени Реджепа Тайипа Эрдогана
Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы было присвоено имя президента Турции
В Кыргызстане появилась больница имени Реджепа Тайипа Эрдогана
Фото: пресс-служба мэрии Бишкека / Others
6 сентября 2024 г.

Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы было присвоено имя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова, ссылаясь на соответствующий указ главы республики.

Отныне медучреждение называется «Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана».

В администрации Жапарова отметили, что благодаря больнице население получило доступ к высокотехнологичным медицинским услугам.

Медучреждение, помимо диагностики и лечения больных, занимается научно-исследовательскими проектами.

Это первая больница Кыргызстана, осуществляющая операции по пересадке органов, сообщает государственное информагентство «Кабар».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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