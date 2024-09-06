ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль застрелил турецкую активистку
Турецкая активистка Айшенур Эзги Эйги была застрелена израильскими военными в ходе акции протеста против оккупации Палестины. МИД Турции выпустил заявление
Израиль застрелил турецкую активистку
Фото: AA / Others
6 сентября 2024 г.

Турецкая активистка Айшенур Эзги Эйги была застрелена насмерть израильскими солдатами на оккупированном Западном берегу.

По словам очевидцев, израильские войска атаковали боевыми пулями демонстрантов, выступавших против оккупации в городе Бейта.

По данным официального палестинского агентства Wafa, Эйги, имевшая также гражданство США, была ранен в голову и госпитализирован.

В беседе с корреспондентом «Aнадолу» Фуад Нафия, директор государственной больницы Рафидие в Наблусе, сообщил, что женщину не удалось спасти, несмотря на все предпринятые меры.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по поводу убийства турецкой активистки.

«С глубоким сожалением мы узнали, что наша гражданка по имени Айшенур Эзги Эйги была убита израильскими оккупантами в Наблусе, на Западном берегу реки Иордан. Мы желаем милости Господа погибшей, и соболезнуем ее родственникам», - говорится в заявлении.

«Мы осуждаем это убийство, совершенное правительством Нетаньяху. Израиль пытается запугать всех, кто приходит на помощь палестинцам и мирно борется против геноцида», - продолжается в сообщении МИД Турции.

«Израильские власти, совершающие преступления против человечности, и те, кто их безоговорочно поддерживает, будут привлечены к ответственности в международных судах», - заявили в ведомстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us