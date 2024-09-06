Турецкая активистка Айшенур Эзги Эйги была застрелена насмерть израильскими солдатами на оккупированном Западном берегу.

По словам очевидцев, израильские войска атаковали боевыми пулями демонстрантов, выступавших против оккупации в городе Бейта.

По данным официального палестинского агентства Wafa, Эйги, имевшая также гражданство США, была ранен в голову и госпитализирован.

В беседе с корреспондентом «Aнадолу» Фуад Нафия, директор государственной больницы Рафидие в Наблусе, сообщил, что женщину не удалось спасти, несмотря на все предпринятые меры.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по поводу убийства турецкой активистки.

«С глубоким сожалением мы узнали, что наша гражданка по имени Айшенур Эзги Эйги была убита израильскими оккупантами в Наблусе, на Западном берегу реки Иордан. Мы желаем милости Господа погибшей, и соболезнуем ее родственникам», - говорится в заявлении.

«Мы осуждаем это убийство, совершенное правительством Нетаньяху. Израиль пытается запугать всех, кто приходит на помощь палестинцам и мирно борется против геноцида», - продолжается в сообщении МИД Турции.

«Израильские власти, совершающие преступления против человечности, и те, кто их безоговорочно поддерживает, будут привлечены к ответственности в международных судах», - заявили в ведомстве.