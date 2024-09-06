Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что видит серьезный подход в стремлении Турции присоединиться к группе БРИКС.

«Я исхожу из того, что когда правительство говорит о том, что оно делает конкретный шаг, за этим стоят серьезные намерения», - сказал министр в интервью изданию РБК, когда его попросили прокомментировать планы Турции по вступлению в организацию.

В БРИКС нет правил, запрещающих членам определенных организаций иметь связи с группой, добавил главный российский дипломат. Он упомянул о членстве Турции в НАТО и статусе кандидата в члены ЕС, который уже давно оформлен.

«Все члены БРИКС готовы соблюдать положения Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи. Не на факультативной или случайной основе. Ибо это и есть многополярность», - заключил Лавров.