Нефть продолжает падение в цене. Цена фьючерса марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель впервые с 28 июня 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 17:44, цена барреля Brent упала на 1,02% - до $71,95.

К 18:00 фьючерсы Brent ускорили падение и торговались по 71,58 доллара (-1,76%). В то же время фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре подешевели на 1,79 % до 67,91 доллара за баррель.

Давление на рынок по-прежнему оказывают сигналы об ослаблении мировой экономической активности, которые усиливают опасения трейдеров относительно перспектив спроса на нефть.

«Трейдеры сосредоточены на сигналах о возможном снижении спроса на нефть и нефтепродукты, и это затмевает позитивные сигналы рынка», - отметил аналитик SEB Оле Хвальбе.

Ранее на этой неделе американский банк Citi спрогнозировал падение цен на нефть сначала до 60, а позже и до 50 долларов за баррель в 2025, если ОПЕК+ не пойдет на сокращение добычи.

Аналитики Citi предупредили, что ОПЕК+ может потерять уверенность рынка в том, что нефть будет стоить 70 долларов, если соглашение о сокращении добычи не будет продлено.

В начале этой недели цены на нефть достигли минимальных значений с декабря 2023 года.