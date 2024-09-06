Социальная платформа Telegram упразднила функцию «Люди рядом». Вместо нее там теперь появится раздел «Бизнес рядом» - для «легальных и проверенных» компаний. Об этом сообщил основатель и руководитель платформы Павел Дуров, который на позапрошлой неделе был задержан полицией сразу по прилете в Париж.

«Мы убрали функцию «Люди рядом», которой пользовались менее 0,1% пользователей Telegram, но у которой были проблемы с ботами и мошенниками. Вместо этого мы запустим раздел «Бизнес рядом», который будет отображать легальные и проверенные компании. Эти компании смогут с легкостью размещать каталоги товаров и принимать платежи», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Среди перечисленных Дуровым нововведений — отключение загрузки медиафайлов в блогерский инструмент Telegraph, работающий автономно от основного приложения.

«В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в противоправную деятельность, создают дурной имидж для всей платформы, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей», — написал руководитель Telegram.

Раздел «Люди рядом», где с помощью геолокации можно было обнаружить других пользователей поблизости (если они дали на то согласие) был внедрен в мессенджер в начале 2021 года. Этому предшествовало появление геочатов в 2019 году — там можно было находить чат-комнаты людям, находящимся друг от друга в пределах от 100 м до 12 км.

Эти функции могли быть использованы для ведения разного рода противозаконной деятельности, в том числе проституции, продажи наркотиков и оружия.

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Власти Франции подозревают предпринимателя в недостаточной модерации платформы и отказе от сотрудничества с властями.

28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 млн евро. Его обязали отмечаться в полицейском участке два раза в неделю.

Дуров же назвал подход французских властей «удивительным» и подчеркнул, что мессенджер соблюдает все законы, а также имеет собственного представителя в Евросоюзе, который принимает запросы от правоохранителей. Основатель Telegram также назвал практику уголовного преследования генерального директора сервиса из-за преступного способа его использования третьими лицами «ошибочной». Он отметил, что в таких случаях в современном мире обычно открывают иск против юридического лица.

Дуров также сказал, что компания готова уйти с рынков, которые несовместимы с ценностями и принципами Telegram.

«Мы делаем это не ради денег», — подчеркнул он.