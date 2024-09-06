Конгрессвумен США Рашида Тлаиб призвала госсекретаря Энтони Блинкена не оставаться безучастным после убийства турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги израильской армией на оккупированном Западном берегу.

«Сделайте что-нибудь, чтобы спасти жизни!», - обратилась Тлаиб к госсекретарю в социальной сети X.

В отдельном сообщении, адресованном представителю Госдепа США Мэтью Миллеру, она написала: «Как они умерли, Мэтт? Это была магия? Кто или что убило Айшенур? Спрашиваю от имени американцев, которые хотят знать».

В Белом доме заявили, что были «глубоко огорчены» гибелью 26-летней Эйги и официально обратились к Израилю с просьбой провести расследование.

Активистка Айшенур Эзги Эйги была застрелена израильскими военными в пятницу во время акции протеста против незаконных израильских поселений в городе Бейта в районе Наблуса.

Фуад Нафаа, директор больницы «Рафидия» в Наблусе, сообщил агентству «Анадолу», что Эйги поступила в больницу с огнестрельным ранением в голову. По словам Нафаа, она скончалась от полученных травм, несмотря на все усилия врачей.

Очевидцы сообщили «Анадолу», что израильские солдаты открыли огонь по группе палестинцев, участвовавших в демонстрации с осуждением незаконных поселений на горе Сбейх в Бейте.

Палестинское информагентство Wafa сообщило, что погибшая был волонтером кампании Fazaa, инициативы, направленной на поддержку и защиту палестинских фермеров от регулярных притеснений и нападений со стороны незаконных израильских поселенцев и военных.

Жители Бейты еженедельно проводят акции протеста после пятничной молитвы, чтобы выступить против возведения незаконного израильского поселения Авитар на вершине горы Сбейх.