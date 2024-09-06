Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер и не арестовала российского президента Владимира Путина.

«Сейчас идет переговорный процесс на уровне суда. Судьи могут дать свои рекомендации в случае отсутствия сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что этот вопрос в данный момент решается между судьями и правительством Монголии», - рассказал прокурор в интервью «Би-би-си».

Хан выразил уверенность, что рано или поздно президент РФ предстанет перед судом в Гааге.

«Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, обладавшие в прошлом огромной властью в своей стране и регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых», - рассуждает Хан.

Международный уголовный суд выпустил ордер на арест президента Путина в марте 2023 года. Ему вменяются военные преступления, связанные с насильственной депортацией детей из Украины.

Россия не признает МУС и называет преследование российского президента «незаконным» и «юридически ничтожным.

Следственный комитет России в свою очередь возбудил уголовное дело против судейской коллегии МУС и прокурора Хана.