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ЧС в области РФ. Что-то детонирует
В Воронежской области сбит беспилотник, возник пожар с детонацией. Губернатор ввел режим ЧС, эвакуированы жители
ЧС в области РФ. Что-то детонирует
Фото: Reuters / Others
7 сентября 2024 г.

В Острогожском районе Воронежской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника. Губернатор Александр Гусев сообщил о сбитом дроне, последовавшем пожаре и детонации «взрывоопасных предметов».

Начата эвакуация жителей одного из населенных пунктов района. Развернуты пункты временного размещения. «Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых», — заявил губернатор.

По словам Гусева, среди гражданского населения пострадавших нет. Примечательно, что Минобороны России не упоминало об этой атаке в своих сводках, сообщив лишь о сбитых дронах над Белгородской и Курской областями.

Стоит отметить, что подобный инцидент в Острогожском районе произошел в конце августа, когда также вводился режим ЧС из-за падения беспилотника.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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