В Острогожском районе Воронежской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника. Губернатор Александр Гусев сообщил о сбитом дроне, последовавшем пожаре и детонации «взрывоопасных предметов».

Начата эвакуация жителей одного из населенных пунктов района. Развернуты пункты временного размещения. «Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых», — заявил губернатор.

По словам Гусева, среди гражданского населения пострадавших нет. Примечательно, что Минобороны России не упоминало об этой атаке в своих сводках, сообщив лишь о сбитых дронах над Белгородской и Курской областями.

Стоит отметить, что подобный инцидент в Острогожском районе произошел в конце августа, когда также вводился режим ЧС из-за падения беспилотника.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.