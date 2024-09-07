Иран выступил со слабо завуалированной критикой в адрес России из-за ее поддержки идеи создания Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении. Министр иностранных дел Ирана Саид Аббас Арагчи выступил с предостережением.

«Любая угроза с севера, юга, востока или запада территориальной целостности наших соседей или перекраивания границ является абсолютно неприемлемой и красной линией для Ирана», — написал министр в X.

Ранее в МИД Ирана был вызван российский посол Алексей Дедов для выражения недовольства позицией РФ. Тегеран считает, что создание такого коридора может привести к изоляции страны и ограничить доступ Ирана к Европе и остальному миру.

Высокопоставленные иранские чиновники также выступили с критикой. Бывший командующий Революционной гвардией Ирана генерал Мохсен Резаи, ныне занимающий пост секретаря Совета целесообразности, прокомментировал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о недовольстве позицией Армении в связи с саботированием договора об открытии транспортных коммуникаций.

«Поведение российских государственных деятелей было неприемлемым и явно противоречило их заявлению о дружбе с Ираном. Эти двусмысленности должны быть разрешены», — заявил Резаи.

Депутат Меджлиса Ахмад Надери обвинил правительство Ирана в слишком мягком отношении к России. «Отсутствие адекватного ответа русским на предыдущие действия, направленные против национальных интересов Ирана, сделало их вдвойне высокомерными. Им следует дать понять, что стратегическое сотрудничество не означает отказа Ирана от своих национальных интересов», — считает Надери.

Как пишет британская газета Guardian, недавний спор между Тегераном и Москвой, вероятно, имеет более глубокую геополитическую подоплеку и может указывать на то, что недавно избранное иранское правительство готово занять более жесткую позицию в отношении Москвы как часть своих усилий по переориентации внешней политики.

Россия и Иран должны подписать новое соглашение о стратегическом сотрудничестве, но его содержание все еще является предметом споров. Внутри иранского истеблишмента существует напряженность по поводу дипломатической цены углубления военного альянса с Россией, в рамках которого иранские беспилотники используются против Украины. Также Bloomberg сообщал, что Иран в ближайшее время собирается поставить России баллистические ракеты. За это против Тегерана намерены ввести санкции.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил армянскую сторону в препятствовании реализации соглашений по транспортным коммуникациям через Сюникскую область Армении. В Армении считают, что подобное высказывание «ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном».

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выражал негативное отношение Тегерана к проекту Зангезурского коридора, считая его потенциально опасным для интересов Армении.

Зангезурский коридор, предусмотренный трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, остается предметом споров и разногласий между сторонами.

Не так давно Баку и Ереван договорились вывести пункт о Зангезурском коридоре из мирного соглашения и обсудить его позже, однако после заявлений Сергея Лаврова вопрос реализации коридора вновь приобрел актуальность.