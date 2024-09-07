В ночь на 7 сентября Украина подверглась масштабной атаке беспилотников. По данным Воздушных сил Украины, радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 67 иранских дронов-камикадзе «Шахед», запущенных с территории России и аннексированного Крыма.

Украинские силы ПВО успешно сбили 58 беспилотников. Еще 6 БПЛА покинули воздушное пространство Украины, направившись в сторону России, Беларуси и Луганской области. Три дрона локально пропали без вести на территории Украины.

Противовоздушная оборона работала в 11 областях страны, включая Винницкую, Ровенскую, Хмельницкую, Киевскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черниговскую, Черкасскую, Сумскую, Херсонскую и Полтавскую.

После атаки обломки сбитого беспилотника были обнаружены вблизи здания Верховной рады в Киеве. Источники в правоохранительных органах сообщили, что фрагменты дронов упали на улицах Панаса Мирного, Грушевского и на Кловском спуске в Печерском районе, а также в Днепровском районе столицы.

В парламенте заявили, что повреждений здания не обнаружено. Кроме того, обломки дронов упали на открытых участках в Киевской и Винницкой областях, вызвав возгорание травы.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.