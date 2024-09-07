Израильская армия объявила о подготовке к наступательным действиям на территории Ливана. Начальник Генштаба Израиля Герци Халеви во время оценки ситуации на оккупированных Голанских высотах сделал ряд заявлений, указывающих на эскалацию конфликта с «Хезболлой».

«Израильская армия крайне сосредоточена на боевых действиях с «Хезболлой» и готовится к наступательным действиям на этой территории», — сообщил Халеви.

«Я думаю, что количество ударов за прошедший месяц, ликвидированных сил, уничтоженных ракет и инфраструктуры очень высоко», — подчеркнул интенсивность боевых действий с ливанским движением глава Генштаба.

Халеви также отметил, что израильская армия активно работает над снижением угрозы для жителей северных территорий, включая Голанские высоты.

Эти заявления прозвучали на фоне растущей напряженности на ливано-израильской границе, где происходят регулярные обмены ударами между «Хезболлой» и израильскими силами. Напряжение достигло своего пика после убийства командира «Хезболлы» Фуада Шукра и лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Ситуация усугубляется продолжающимся вторжением Израиля в секторе Газа, где, по данным палестинской стороны, с 7 октября 2023 года погибло около 40 900 человек.