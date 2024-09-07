ПОЛИТИКА
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Израиль убил активистку выстрелом в голову
Вскрытие показало, что 26-летняя турецко-американская активистка Айшенур Эзги Эйги погибла от пули израильского снайпера в голову во время протеста против незаконных поселений
Израиль убил активистку выстрелом в голову
Фото: АА / Others
7 сентября 2024 г.

Результаты вскрытия тела турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги подтвердили ее гибель от пули израильского снайпера в голову. Об этом в субботу сообщил губернатор Наблуса Гассан Даглас.

Эйги участвовала в демонстрации против незаконных израильских поселений в городе Бейта и была застрелена израильскими силами в пятницу.

«Результаты вскрытия показали, что причиной смерти Эйги стало огнестрельное ранение, нанесенное снайпером, специально целившимся в ее голову», — заявил Даглас агентству «Анадолу».

26-летняя Эйги, имевшая двойное гражданство Турции и США, активно участвовала в движениях солидарности, поддерживающих права палестинцев. Ее смерть вызвала возмущение и призывы к ответственности как со стороны местных, так и международных организаций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил «варварское вмешательство» Израиля в мирный протест на оккупированном Западном берегу и пообещал, что Турция продолжит борьбу против политики Израиля на международной арене и добиваться привлечения виновных к ответственности за преступления против человечности.

Израильские военные пока не прокомментировали детали инцидента или результаты вскрытия. Эйги была доставлена в ближайшую больницу, где объявили о ее смерти по прибытии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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