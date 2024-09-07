Жители Йемена отметили день рождения Пророка многотысячной демонстрацией

Десятки тысяч йеменцев вышли на демонстрацию в Сане, чтобы отметить день рождения пророка Мухаммада и выразить солидарность с палестинским народом. Участники акции скандировали антиизраильские и антиамериканские лозунги, а также выразили поддержку операциям хуситов в Красном море, которые блокируют поставки грузов Израилю. #йемен #демонстрация #палестина #газа #пророкмухаммад #хуситы #израиль #trtнарусском