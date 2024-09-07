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Госдума рассмотрит запрет на въезд семей мигрантов
Фракция «Единая Россия» поддержала инициативу ЛДПР о запрете въезда членов семей трудовых мигрантов в РФ. По словам руководителя фракции, это запрос «наших избирателей»
Госдума рассмотрит запрет на въезд семей мигрантов
Владимир Васильев / Фото: Госдума / Others
7 сентября 2024 г.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в Госдуме выразил поддержку предложению ЛДПР о запрете въезда в Россию членов семей иностранных граждан, временно прибывших для осуществления низкоквалифицированной трудовой деятельности.

«Инициатива ЛДПР, предлагающая установить запрет на въезд членов семьи иностранного гражданина, временно прибывшего на территорию РФ, который является низкоквалифицированным специалистом и осуществляющим трудовую деятельность в нашей стране, заслуживает особого внимания. Это запрос наших избирателей», — заявил Васильев.

Он также сообщил о создании специальной законотворческой комиссии по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина для работы над вопросами трудовой миграции.

Законопроект, предлагающий запретить въезд в РФ членам семьи трудовых мигрантов без высокой квалификации, был внесен фракцией ЛДПР 19 августа.

Ранее, 5 сентября, зампред Совбеза Дмитрий Медведев также высказался за запрет мигрантам привозить свои семьи в страну. «Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью?», - возмутился Медведев.

Васильев подчеркнул, что работа над законодательным регулированием этого вопроса будет продолжена совместно с правительством РФ, Ассамблеей народов России и другими общественными организациями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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