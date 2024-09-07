Украинские войска начали контратаку под Покровском, где российские войска уже длительное время ведут непрерывное наступление. Командование ВСУ отправило на этот участок фронта около пяти резервных бригад, состав каждой из которых насчитывает порядка 2 тыс. солдат.

По данным издания Forbes, в контратаках под Покровском могут участвовать как минимум Кара-Дагская бригада Национальной гвардии Украины, 12-я бригада «Азов» и 93-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины. Их действия привели к замедлению или небольшому оттеснению российских войск в этом секторе.

При этом, отмечается в материале, ожидать немедленных радикальных изменений в районе Покровска не стоит. Forbes отмечает, что потеря российскими войсками темпа наступления позволяет ВСУ укрепить свои позиции вокруг стратегически важного города в преддверии наступающей зимы.

По прогнозам украинского Центра оборонных стратегий, битва за Покровск может стать кульминацией наступательной операции ВС РФ в 2024 году.

«Ожесточенные действия бригады «Кара-Даг» в Селидове, прифронтовом городе к юго-востоку от Покровска, могут стать самой значительной из последних контратак», - пишет Forbes.

Украинский центр оборонных стратегий отмечает, что без успеха в районе Селидова российские войска вряд ли смогут продолжить продвижение к Покровску.

«Теперь же, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидове и идут в атаку, завоевание Покровска российскими войсками - когда-то казавшееся неизбежным - выглядит несколько менее вероятным», - пишет Forbes.

Покровское направление в настоящее время является одной из самых горячих точек на фронте. Российские войска находятся всего в 11 км от Покровска. Мирные жители этого района были в обязательном порядке эвакуированы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял недавно, что для укрепления позиций ВСУ под Покровском будут переброшены дополнительные силы.

По словам украинского главкома Александра Сырского, никаких продвижений российских войск под Покровском не было уже неделю, о чем он заявил в интервью «Би-би-си» в пятницу.

6 сентября 59-я бригада Вооруженных сил Украины сообщила о ситуации под Покровском, отметив, что российская армия несколько замедлила боевые действия в этом районе и начала подготовку к обороне.