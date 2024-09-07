Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано подал в отставку в пятницу после того, как признался в любовных отношениях с женщиной, которую он пытался устроить на работу.

«После долгих размышлений, в мучительные дни, наполненные ненавистью ко мне со стороны части определенных политических медиаструктур, я решил безвозвратно уйти с поста», - написал он в письме, направленном премьер-министру Италии Джорджии Мелони, в котором также поблагодарил ее за то, что та вступилась за него.

Мелони приняла его отставку.

В среду Санджулиано был вынужден признать, что у него была любовная связь с популярным инстаграм-блогером Марией Розарией Бочча, которую он пытался нанять в качестве консультанта министерства.

Бочча объявила в Instagram, что получила новую должность советника по крупным мероприятиям в Министерстве культуры. Сам же Минульт сообщение опроверг. Бочча опубликовала фотографии, на которых она была запечатлена во время деловых поездок с Санджулиано, который официально женат.

В интервью итальянскому государственному телеканалу RAI Санджулиано утверждает, что его поездки с Боччей не оплачивались из государственных средств и что у нее не было доступа к конфиденциальным документам.

Отставку министра приняли не сразу. Первый раз Санджулиано предложил сложить полномочия, но Мелони отставку не приняла.

Новым министром культуры Италии станет Алессандро Джули, президент Фонда MAXXI, который будет приведен к присяге в пятницу вечером.