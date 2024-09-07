Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 21-м Курултае имени Имама Хатыба.

«Вот уже 11 лет в Газе продолжается бесчеловечный геноцид. Палестинские земли оккупированы сионистами после того, как Османская империя покинула их в 1918 году. Палестинцы оказались зажаты на узких клочках земли в Рамалле и Газе. Теперь Израиль стремится оккупировать их, совершая геноцид как на Западном берегу, так и в Газе», - сказал президент Эрдоган.

Турецкий лидер упомянул также недавнее подлое убийство израильскими военными турчанки Айшенур Эзги Эйги.

«Вчера они подлым образом убили молодую женщину Айшенур Эйги. К этому дню они убили 41 тыс. невинных мирных жителей, 17 тыс. из которых - дети. Они варварски нападают на детей, женщин, молодых и стариков. Они проливают кровь», - заявил президент.

Он также предупредил, что Израиль может расширить свою преступную экспансионистскую политику, не ограничиваясь войной с палестинцами.

«Я уже говорил, что Израиль не остановится в Газе. Если Израиль будет продолжать в том же духе, то после оккупации Рамаллы он обратит свой взор на другие места. Очередь дойдет до других стран региона. Он дойдет до Ливана и Сирии. Они обратят свой взор на наши родные земли между Тигром и Евфратом. Они открыто говорят об этом на каждой карте, перед которой позируют. Они уже заявляют, что их не удовлетворит оккупация только Газы. <..> Поэтому мы и говорим, что ХАМАС защищает не только Газу, но и исламские земли, и Турцию», - подчеркнул президент.

Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом к исламским странам объединиться против агрессивного израильского экспансионизма.

«Новые шаги, которые мы предприняли с Египтом и Сирией, направлены на формирование линии солидарности против растущей угрозы экспансионизма. Все исламские страны должны занять общую позицию против израильской оккупации, которая неизвестно когда прекратится. Мы выступаем с этим призывом с самого начала. Мы говорим, что единственный шаг, который остановит израильский произвол, израильский бандитизм, израильский государственный террор, - это союз исламских стран. Я хочу, чтобы было известно, что новый процесс, который мы начали с Египтом, пойдет на благо Газы и Палестины. Контакты, которые мы поддерживаем в других соседних странах, пойдут на пользу нашему региону. Мы будем продолжать увеличивать число наших друзей в нашем регионе, независимо от того, что говорят недоброжелатели», - подытожил турецкий лидер.