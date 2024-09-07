ПОЛИТИКА
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Киев предупредил Тегеран о «разрушительных последствиях»
В МИД Украины обратились к руководству Ирана с просьбой не поставлять России оружие
Киев предупредил Тегеран о «разрушительных последствиях»
Фото: AP / Others
7 сентября 2024 г.

Украина обратилась к Ирану в связи с опасениями по поводу возможной передачи баллистических ракет России. В Киеве предупредили Тегеран о «разрушительных последствиях» для двусторонних отношений. Об этом сообщает украинский МИД.

«Вновь призываем руководство Ирана воздержаться от поставок любого оружия или военной техники в Россию, которая, согласно Уставу ООН и международному праву, признана государством-агрессором», - говорится в заявлении.

Уже более двух лет Украина страдает от российских воздушных атак, в том числе с использованием беспилотников иранского производства.

«Мы призываем международное сообщество усилить давление на Тегеран и Москву с целью защиты международного мира и безопасности», - заявили в министерстве.

Украина призвала Иран полностью прекратить поставки оружия в РФ и доказать «искренность заявлений его политического руководства о непричастности» к снабжению российской армии вооружениями.

Недавно газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран поставил России новую партию баллистических ракет малой дальности, что совпало с усилением российских обстрелов.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), эта ракетная поставка является частью военно-промышленного взаимодействия Москвы. Как пишут они, в обмен на ракеты Иран хочет приобрести у РФ истребители Су-35.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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