В результате усиленных израильских бомбардировок по сектору Газа в субботу погибли как минимум 24 человека и десятки других получили ранения. Об этом сообщили в палестинском Минздраве.

Треть погибших жили в палатках для перемещенных лиц в школе Халима Аль Садия в Джабалии на севере Газы. Об этом сообщает палестинское информагентство Wafa.

Израильская армия заявила, что «нанесла точный удар» по якобы «командно-контрольному центру ХАМАС... расположенном в комплексе, который ранее служил школой Халима аль-Садийя на севере сектора Газа».

В сообщении израильских военных утверждается, якобы ХАМАС использовал этот объект «для планирования и осуществления атак» против армейских подразделений Израиля.

Служба гражданской обороны Газы сообщила о новых погибших и раненых после того, как позднее в субботу израильская авиация нанесла удар по другой школе - в районе Шейх Радван в городе Газа, где также размещались беженцы.

Ранее ракета попала в квартиру в районе Аль-Насср в городе Газа, в результате чего погибла девочка и были ранены другие, сообщили в палестинском Минздраве.

В центре Газы спасатели извлекли тела восьмерых, в том числе трех детей, погибших после израильского авиаудара по району Аль-Хусейния к западу от лагеря Нусейрат.

Израильские военные самолеты также нанесли удар по лагерю беженцев Бурейдж, в результате чего погибли четыре человека и еще 10, включая детей, получили ранения, передает Минздрав.

Один человек был застрелен к северу от лагеря беженцев Нусейрат, еще один погиб в результате израильского обстрела к востоку от Рафаха на юге сектора Газа.

Израильские войска также открыли огонь по молодому человеку в районе контрольно-пропускного пункта Карем Абу Салем к юго-востоку от Рафаха, в результате чего тот погиб.

Война Израиля против сектора Газа, которая длится уже 11 месяцев унесла жизни более 40 тыс. палестинцев, по данным местного Минздрава. По предположениям ряда международных организаций, эти официальные цифры могут существенно - вдвое или втрое - выше из-за разрушительности конфликта, в результате которого населенные пункты Газы лежат в руинах, уничтожена практически вся гражданская инфраструктура, а под завалами находятся тысячи пропавших без вести.

Почти все население, насчитывающее 2,3 миллиона человек, было перемещено, что вызвало острый гуманитарный кризис, сопровождающийся голодом и болезнями. Израиль обвиняется Международным судом ООН в геноциде.

С 1 сентября обе стороны обязались соблюдать ежедневные перерывы в боевых действиях, чтобы дать возможность медицинским работникам сделать прививки от полиомиелита.

Кампания под руководством ООН была начата после того, как в прошлом месяце в Газе у 11-месячного мальчика был подтвержден случай полиомиелита на оккупированных палестинских территориях - впервые с тех пор, как 25 лет назад эта болезнь была объявлена искорененной.

Второй этап кампании начался в южной части Газы в четверг после того, как на первом этапе в центральной части Газы было привито более 189 тыс. детей. В воскресенье кампания переместится на север Газы.

В агентстве ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) заявили в пятницу, что почти 355 тыс. детей уже были привиты от полиомиелита в центральной части Газы.