Глава украинской военной разведки (ГРУ) Кирилл Буданов считает платформу Telegram угрозой для национальной безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью «Радио Хартия».

«Telegram - это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это угроза нашей национальной безопасности», - сказал глава ГУР.

«Telegram - это главный источник получения информации в обществе согласно нашим исследованиям. Он обогнал абсолютно все. Я не за то, чтобы его просто взять и закрыть. Это достаточно трудно сделать, но возможно», - отметил он.

«Я выступаю за то, чтобы «офизичить» все телеграм-каналы. Если ты хочешь вещать какие-то новости - пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность», - сказал Буданов.

Глава разведки добавил, что блокировка мессенджера не так проста, как это было ранее в случае с российскими соцсетями «Одноклассники» и VK.

Ранее в апреле Буданов уже делал подобные заявления в интервью украинской службе «Би-би-си». Он сказал тогда, что самый популярный в Украине мессенджер является «огромной проблемой». Буданов призвал разработчиков платформы «навести порядок», упразднив анонимность.

Основатель и руководитель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, а спустя четыре дня отпущен под залог в 5 млн евро и обязательство отмечаться в полицейском участке дважды в неделю. Власти Франции подозревают предпринимателя в недостаточной модерации платформы и отказе от сотрудничества с государством.

Сам Дуров назвал подход французских властей «удивительным» и подчеркнул, что мессенджер соблюдал все законы, имея также юридического представителя в ЕС, который принимает запросы правоохранителей. Основатель Telegram также назвал практику преследования генерального директора компании из-за преступного использования ее продукта третьими лицами «ошибочной». Он отметил, что в таких случаях обычно открывают иск против юридического лица.