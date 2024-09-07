Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о значительном расширении военной помощи Украине во время 24-й встречи контактной группы в Рамштайне, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Германия предоставит дополнительно 12 самоходных гаубиц PzH 2000 стоимостью 150 млн евро.

«Шесть из этих гаубиц типа PzH 2000 будут поставлены Украине в этом году, а остальные шесть - в следующем», — уточнил Писториус.

Кроме того, Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами поставит Украине еще 77 танков Leopard 1A5. Министр призвал союзников не ослаблять поддержку и предоставить Украине дальнобойное оружие для использования против целей в России, подчеркнув, что Россия не намерена ослаблять свою «агрессию».

Канцлер Олаф Шольц, встретившийся с Зеленским во Франкфурте, подтвердил долгосрочную поддержку: «Германия является и остается сильнейшим сторонником Украины в Европе. Столько, сколько потребуется».

Однако внутри Германии наблюдаются разногласия по поводу поддержки Украины. Министр иностранных дел Анналена Бербок публично раскритиковала социал-демократов Шольца, обвинив их в ослаблении поддержки. Она выразила обеспокоенность тем, что региональное отделение СДПГ в Бранденбурге колебалось относительно поставок оружия в Украину во время предвыборного опроса.

На фоне продолжающейся военной помощи Шольц также обратил внимание на вопрос интеграции украинских беженцев в немецкое общество. Он призвал к увеличению трудоустройства среди украинцев, получивших убежище в Германии.

«Но было еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была выполнена», — заявил канцлер, отметив, что число работающих украинцев уже возросло до более чем 200 тыс. благодаря правительственной программе Jobturbo.

По данным властей ФРГ, в стране проживает около 1,3 млн украинских граждан, большинство из которых - женщины и дети. Около 260 000 из них - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Дебаты о дальнейшей военной поддержке Украины и украинских беженцев разворачиваются на фоне предстоящих земельных выборов в Бранденбурге 22 сентября, где ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает популярность, что добавляет напряженности во внутриполитическую ситуацию в Германии.