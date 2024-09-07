Тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы Франции после того, как президент Эммануэль Макрон отклонил требования левых о формировании правительства и назначил премьер-министром ветерана консервативного лагеря Мишеля Барнье.

Призыв к протестам исходил от левых групп, которые сделали это еще до назначения Барнье, но после того, как Макрон официально решил не назначать Люси Касте - кандидата в премьер-министры от левого альянса «Новый народный фронт».

Макрон заявил, что Касте не переживет немедленного вотума недоверия, но организаторы демонстраций назвали решение Макрона «переворотом».

Протесты прошли в Париже, а также в других городах, включая Нант на западе, Ниццу и Марсель на юге и Страсбург на востоке. По сообщениям СМИ, в Париже протестующие собрались на площади Бастилии, а полиция готовилась к возможным столкновениям.

Левый альянс одержал неожиданную победу на внеочередных выборах во Франции, которые Макрон назначил после триумфа ультраправых на европейских выборах в июне. Однако первого места Новому народному фронту оказалось недостаточно для абсолютного большинства.

Французские «зеленые», коммунисты и движение Жана-Люка Меланшона «Франция непокоренная» призвали своих сторонников присоединиться к протестам. Социалистическая партия - единственная из четырех основных членов альянса, которая предпочла не участвовать в акции.

Возглавляя парижское шествие, Меланшон произнес страстную речь, заявив, что «французский народ восстал» и «приступил к революции».

«Не будет ни передышки, ни перемирия. Я призываю вас к длительной борьбе», - добавил он.

Организаторы заявили о количестве протестующих - 160 тыс. человек в Париже в субботу и 300 тыс. во всей Франции. Однако власти Парижа утверждают, что во французской столице на марш вышли только 26 тыс. демонстрантов.

Все четыре левые силы в составе Нового народного фронта, которые контролируют 193 из 577 мест в Национальном собрании Франции, объявили о планах проголосовать за вотум недоверия правительству Барнье.

Сам Барнье представляет консервативную партию Les Républicains («Республиканцы»), которая набрала менее 7 % голосов в первом туре внеочередных выборов во Франции.