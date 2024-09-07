Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс усомнился в эффективности прямого участия стран-партнеров в сбивании российских ракет и беспилотников над западом Украины.

«Независимо от того, перевешивают ли они риски, которые могут возникнуть. Если вы поставите, например, свои системы ПВО на границе с Украиной, то они покроют лишь относительно небольшую территорию. В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией», — заявил он в интервью «Радио Свобода».

Брекельманс подчеркнул, что союзники по НАТО стремятся избежать эскалации конфликта.

Эта позиция контрастирует с недавним заявлением польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты. По его словам, Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство. Однако МИД Польши уточнил, что это личное мнение Сикорского, а не позиция правительства.

Ранее другие западные страны и НАТО также выражали опасения по поводу прямого участия в противовоздушной обороне Украины в попытке избежать эскалации конфликта. Ранее президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами отметил, что государства, граничащие с Украиной, опасаются сбивать российские ракеты, опасаясь эскалации конфликта и возможной реакции Москвы.

Несмотря на это, глава украинского государства подчеркнул, что Киев продолжит диалог с соседними странами о возможности перехвата российских ракет в воздушном пространстве Украины.