В нескольких университетах Нидерландов возобновились пропалестинские студенческие протесты. В Амстердамском университете (UvA) сотни студентов и преподавателей собрались в кампусе Рутерсэйланд, требуя от администрации разорвать связи с израильскими учреждениями.

«Свободная Палестина от реки до моря, Израиль - расистское государство с 1948 года, Сионизм должен пасть», — скандировали протестующие.

Администрация UvA закрыла главный вход и усилила полицейское присутствие. Подобные меры безопасности были приняты и в других университетах, включая Свободный университет Амстердама (VU), где ранее также прошли демонстрации.

На фоне протестов Роттердамский университет Эразма объявил о приостановке нового сотрудничества с израильскими учреждениями и пересмотре существующих связей. Университет также рассматривает возможность временного приостановления сотрудничества с палестинскими организациями.

Эти события являются частью растущего напряжения в западных академических кругах в связи с вторжением Израиля в сектор Газа и усиливающихся требований студентов к университетам занять более ответственную позицию по данному вопросу.