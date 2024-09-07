Бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп в очередной раз отверг обвинения Министерства юстиции о российском вмешательстве в американские выборы. На митинге в Висконсине он высмеял заявление ведомства об изъятии 32 российских интернет-доменов, используемых для влияния на выборы.

«Три дня назад это началось снова. Министерство юстиции заявило, что Россия снова может быть вовлечена в наши выборы, — сказал Трамп. — И вы знаете, весь мир в этот раз посмеялся над ними».

«Но они не обращают внимания на Китай и Иран. Я не знаю, что хотят от бедной России», — добавил он.

Ранее в четверг Трамп прокомментировал шутливое высказывание президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис. «Я не знаю, оскорблен я или он оказал мне услугу», — отшутился Трамп.

Однако уже в Висконсине Трамп уже определился, что высказывания российского лидера его задели. Он также охарактеризовал ироничные заявления Путина как элемент сложной политической стратегии.

«Он поддержал Камалу. Я был очень обижен. Мне стало интересно, почему он поддержал Камалу. Он играет в шахматы. <...> Было ли это сказано с улыбкой? Я думаю, что да. Возможно, с улыбкой. Даже не знаю, кто скажет наверняка. Никто не понимает», — заявил Трамп.

Как известно, в ходе выступления на Восточном экономическом форуме Путин с иронией заявил, что будет поддерживать Харрис. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это означает, что у нее все в порядке», — добавил он.

После заявлений Путина пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией заметил, что в смех вице-президента США теперь должен влюбиться каждый. Но затем Песков пояснил, что слова Путина не следует воспринимать серьезно, отметив, что политическая ситуация в США не является приоритетом для российской власти.

Между тем Министерство юстиции США обвинило двух российских граждан в руководстве кампанией стоимостью 10 млн долларов по влиянию на выборы 2024 года через онлайн-платформы, продвигающие кандидатуру Трампа.

В Висконсине Трамп, в свою очередь, обвинил администрацию Байдена в попытках связать его с российским вмешательством, назвав это «мистификацией о России, России, России».

На фоне этих событий Трамп также высказался в соцсети Truth Social о санкциях против России, заявив, что их нужно использовать «очень осторожно», так как они могут подорвать доллар США. Он выразил намерение попытаться договориться об урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Джон Кирби в ответ на высказывания Путина о поддержке Харрис посоветовал России «держаться подальше» от выборов в США в ноябре 2024 года.

Согласно последним опросам портала FiveThirtyEight, Камала Харрис незначительно опережает Дональда Трампа по популярности среди американских избирателей: 47,2% против 44,1% соответственно.