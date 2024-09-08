Министерство обороны России объявило о взятии под контроль города Новогродовка в Донецкой области Украины. Город расположен в Покровском районе к северо-западу от Донецка и был захвачен подразделениями группировки войск «Центр».

Это сообщение следует за недавним заявлением Минобороны РФ о захвате Николаевки, расположенной восточнее Новогродовки. Ранее в этом районе российские войска заняли Орловку и Желанное.

Министерство также сообщило об улучшении тактического положения западной группировки войск и продолжении продвижения южной группировки.

Украинская сторона ранее предоставляла противоречивую информацию. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в последние дни ситуация улучшилась, однако он отказался подробно ее комментировать до стабилизации.

«Мы проговаривали все эти детали по три раза с [главкомом ВСУ Александром] Сырским, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все стабилизируется, тогда будем разговаривать», — заявил накануне украинский президент.

Зеленский отметил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась, но остается тяжелой.

Аналитики DeepState сообщили о продвижении российских войск на Торецком направлении и вблизи Угледара. Также отмечено продвижение в городе Украинск Селидовской громады Покровского района.

Однако 5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским войскам удалось остановить продвижение российских сил на Покровском направлении.

* Заявления противоборствующих сторон в условиях военных действий требуют дальнейшего наблюдения для подтверждения информации из независимых источников.