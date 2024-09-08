В Киеве произошел взрыв «техногенного происхождения» на автотранспортном предприятии. Погибли два человека, под завалами могут оставаться пострадавшие. Об этом сообщили власти украинской столицы.

«На территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв техногенного происхождения. В результате чего двухэтажное здание 40 х 100 м было частично разрушено. По уточненным данным на эту минуту известно точно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди», — сообщили в столичной администрация.

Там же уточнили, что пожара на месте взрыва нет. Спасатели работают на месте происшествия.

Голосеевский район расположен в южной части города.

По данным издания «Страна.UA», взрыв произошел на складе недалеко от станции метро «Васильковская».

В Минобороны РФ об ударах по украинской столице не сообщали.