ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Взрыв в Киеве
В столице Украины произошел взрыв на автотранспортном предприятии. Есть погибшие, под завалами могут оставаться люди
Взрыв в Киеве
Фото: ДСНС Киева / Others
8 сентября 2024 г.

В Киеве произошел взрыв «техногенного происхождения» на автотранспортном предприятии. Погибли два человека, под завалами могут оставаться пострадавшие. Об этом сообщили власти украинской столицы.

«На территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв техногенного происхождения. В результате чего двухэтажное здание 40 х 100 м было частично разрушено. По уточненным данным на эту минуту известно точно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди», — сообщили в столичной администрация.

Там же уточнили, что пожара на месте взрыва нет. Спасатели работают на месте происшествия.

Голосеевский район расположен в южной части города.

По данным издания «Страна.UA», взрыв произошел на складе недалеко от станции метро «Васильковская».

В Минобороны РФ об ударах по украинской столице не сообщали.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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