ПОЛИТИКА
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Подробности убийства турецкой активистки израильскими военными
Активист Международного движения солидарности Роб Сэдлер рассказал подробности момента убийства турецкой активистки Айшенур Эзги Эйги в Бейте. Инцидент произошел 6 сентября на оккупированном Западном берегу реки Иордан, где израильские военные применили боевые пули против демонстрантов в ходе акции протеста против оккупации Палестины. Смертельное ранение в голову получила турецкая активистка Айшенур Эзги Эйги.
Айшенур Эзги Эйги / Others
8 сентября 2024 г.
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