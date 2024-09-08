8 сентября 2024 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Подробности убийства турецкой активистки израильскими военными
Активист Международного движения солидарности Роб Сэдлер рассказал подробности момента убийства турецкой активистки Айшенур Эзги Эйги в Бейте. Инцидент произошел 6 сентября на оккупированном Западном берегу реки Иордан, где израильские военные применили боевые пули против демонстрантов в ходе акции протеста против оккупации Палестины. Смертельное ранение в голову получила турецкая активистка Айшенур Эзги Эйги.
Айшенур Эзги Эйги / Others
Истории