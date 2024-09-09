Meta сняла запрет на лозунг «‎От реки до моря»‎

Корпорация Meta отменила запрет на использование палестинского лозунга «От реки до моря‎»‎. Наблюдательный совет корпорации, которой принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, постановил: фраза не нарушает этические принципы компании и не призывает к насилию. В Тель-Авиве решение компании восприняли в штыки. Там утверждают, что лозунг «‎От реки до моря» ‎отрицает право Израиля на существование, потому должен быть запрещен. Означает ли отмена запрета, что Meta перестанет скрывать из выдачи пропалестинский контент — разбирался TRT на русском. #trtнарусском #Meta #Палестина #Газа #новости #трт #новостимира