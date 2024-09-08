В Конгрессе США и ООН осудили убийство 26-летний Айшенур Эзги Эйги на Западном берегу и призвали Израиль к ответственности.

По словам очевидцев, 26-летняя Эйги была убита выстрелом в голову израильскими солдатами во время акции протеста против расширения поселений на Западном берегу в пятницу.

Свидетели рассказали, что во время еженедельной демонстрации против расширения незаконных поселений произошла стычка между протестующими и военными — часть протестующих бросали в военных камни, а те отвечали стрельбой.

Однако участники демонстрации сообщили агентству Associated Press, что в Эйги выстрелили позже, когда ситуация уже разрядилась.

В заявлении, опубликованном в субботу, израильские военные сообщили, что они «открыли огонь по главному зачинщику насильственных действий» на месте событий и что в результате был убит «иностранный гражданин». Они добавили, что «подробности инцидента и обстоятельства, при которых она была ранена, изучаются».

Эйги, гражданка Турции и США, недавно окончила Вашингтонский университет и работала волонтером в группе «Международное движение солидарности».

Представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт в пятницу заявил, что США «глубоко обеспокоены» смертью Эйги и что Белый дом потребовал от израильского правительства провести расследование.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам в пятницу, что организация также хочет, чтобы было проведено «полное расследование обстоятельств и чтобы люди были привлечены к ответственности», подчеркнув, что «гражданские лица должны быть защищены в любое время».

К призывам провести расследование убийства Эйги вскоре присоединились высокопоставленные демократы.

Конгрессмен Адам Смит, член оборонного комитета Палаты представителей, выразил соболезнования семье Эйги в своем заявлении в субботу и призвал израильское правительство «дать ответы быстро и тщательно».

Смит также осудил расширение израильских поселений на Западном берегу как «незаконное, дестабилизирующее» и нарушающее права палестинцев на Западном берегу.

«Виновные должны быть привлечены к ответственности в результате полного, тщательного и прозрачного расследования», — написал Смит.

Сенатор Крис Ван Холлен поддержал призывы усилить давление на израильское правительство. Он написал, что администрация Байдена «должна сделать больше», чтобы призвать Израиль к ответу за гибель трех американских граждан на Западном берегу с 7 октября. Два 17-летних подростка были застрелены в двух разных инцидентах ранее в этом году.

«До сих пор США не получили удовлетворительных ответов от правительства Нетаньяху по поводу двух других американцев, убитых на Западном берегу после 7 октября, и администрация Байдена делает недостаточно усилий, чтобы добиться справедливости и ответственности», — говорится в заявлении.

Сенатор от штата Мэриленд также осудил эскалацию насилия со стороны израильтян на Западном берегу и расширение незаконных поселений, заявив, что Соединенные Штаты «не могут закрывать глаза на эти действия».

По данным палестинских властей, с 7 октября на Западном берегу было убито более 690 палестинцев.

Оплакивавшие смерть Эйги в социальных сетях вспоминали трагическую гибель активистки Рейчел Корри, которая также была связана с «Международным движением солидарности». Она была убита израильскими военными в 2003 году во время протеста против сноса палестинских домов в секторе Газа. В 2012 году израильский суд постановил, что военные не виноваты в смерти Корри.

В своем заявлении семья Эйги сказала, что их дочь «мирно отстаивала справедливость», и призвала администрацию Байдена распорядиться о проведении «независимого расследования» ее смерти и «обеспечить полное привлечение виновных к ответственности».