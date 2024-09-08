В Румынии ищут обломки предполагаемых беспилотников после того, как воздушное пространство страны было нарушено минувшей ночью, что совпало с ночными авиаударами ВС РФ по Украине. Об этом сообщает румынское Минобороны.

Член НАТО Румыния имеет границу с Украиной протяженностью около 650 км, и за последний год на ее территорию неоднократно залетали обломки российских беспилотников.

Вдоль реки Дунай румынская территория находится всего в нескольких сотнях метров от украинских речных портов, которые неоднократно подвергались ударам.

Во время удара «система радиолокационного контроля идентифицировала и отследила траекторию беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство, а затем вышел в сторону Украины», говорится в заявлении румынского ведомства.

Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 для наблюдения за атакой. Жителей юго-восточных румынских уездов Тулча и Констанца предупредили о необходимости укрыться.

«На основании имеющихся данных была выявлена возможность возникновения зоны поражения на национальной территории, в нежилом районе вблизи деревни Периправа», — добавили в министерстве.

Сотрудники ведомства ведут поиски в этом районе.

Румынские законодатели планируют принять закон, позволяющий сбивать беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство страны в мирное время во время текущей законодательной сессии.

«[Атаки] будут продолжаться. У нас война на границе», — заявил журналистам в воскресенье премьер-министр Румынии Марчел Чиолаку после консультаций с министром обороны.