Сотни тысяч израильтян протестовали по всей стране в субботу — уже восьмую ночь подряд. Демонстрации вспыхнули в воскресенье на прошлой неделе после того, как из сектора Газа были извлечены тела шести пленных.

В Тель-Авиве, эпицентре протестов, по сообщениям организаторов, приняли участие более 500 тыс. человек. Другие значительные демонстрации прошли в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и возле личной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.

После основной акции протеста в Тель-Авиве демонстранты собрались у шоссе Аялон, перекрыли его и разожгли костер на соседней улице. Произошли стычки с полицией, и по меньшей мере один человек был арестован.

Динамика этих протестов не имеет признаков угасания. После недели демонстраций семьи пленных и правозащитные группы призывают общественность продолжать выходить на улицы и требовать заключения сделки.

На прошлой неделе глава влиятельного израильского профсоюза Гистадрут Арнон Бар-Давид призвал к «полной забастовке» с понедельника, чтобы заставить правительство заключить сделку по освобождению оставшихся пленников.

Бар-Давид подчеркнул срочность достижения соглашения, заявив: «Сделка не продвигается из-за политических соображений, и это неприемлемо».

«Нетаньяху несет ответственность за убийство израильских пленных, — заявил агентству Reuters высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри. — Израильтяне должны выбрать между Нетаньяху и соглашением».

Ранее в субботу ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич высказался против соглашения о пленных и прекращении огня, даже если оно позволит Израилю сохранить присутствие на границе Египта и Газы. Он исключил возможность заключения сделки, предусматривающей полный уход Израиля из Газы, заявив, что сохранение контроля над границей Газы и Египта — это «минимум».