Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к возобновлению усилий по установлению мира в Украине. Он сказал, что в ходе недавних переговоров он и президент Украины Владимир Зеленский согласились с необходимостью проведения новой мирной конференции с участием России.

«Я считаю, что сейчас самое время обсудить, как выйти из состояния войны, причем скорейшими темпами», — сказал Шольц в телеинтервью телекомпании ZDF.

Первый мирный саммит по Украине прошел в июне этого года в Швейцарии, куда приехали представители 92 стран и восьми надгосударственных организаций. Россия не получила тогда приглашения.

В Москве назвали бессмысленными как саммит, так и «формулу мира Зеленского», которая лежала в основе концепции встречи и предполагает возвращение Украине ее территорий согласно международно признанным границам.

В июле Зеленский заявил, что намерен к ноябрю подготовить план, который позволит Киеву провести второй международный саммит по мирному урегулированию в Украине. Он сказал тогда, что ожидает присутствия представителей РФ на планируемой встрече.