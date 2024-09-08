Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил, что Иран поставляет оружие в Россию, хотя менее чем за сутки до этого миссия Ирана в ООН отвергла обвинения в передаче России баллистических ракет малой дальности.

В интервью Didban Iran Ардестани заявил, что Иран «не вмешивается в войну напрямую», но продает РФ оружие для удовлетворения своих нужд.

«Мы вынуждены торговать товарами для удовлетворения своих потребностей, в том числе импортировать соевые бобы и пшеницу. Часть бартера включает в себя отправку ракет, а другая часть — отправку военных беспилотников в Россию», — сказал Ардестани.

Отвечая на вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дополнительным санкциям против Ирана, законодатель сказал, что «хуже, чем есть, быть не может».

«Мы даем ракеты «Хезболле», ХАМАС и «Хашд аль-Шааби», так почему бы не дать их России?», — отметил чиновник.

Он добавил, что, поскольку НАТО помогает Украине, Иран также будет «поддерживать своего союзника».

«Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции, сотрудничая с Россией. Мы импортируем из России соевые бобы, кукурузу и другие товары. Европейцы продают оружие в Украину. НАТО вошло в Украину, так почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив ракеты и беспилотники в Россию?» — отметил Ардестани.