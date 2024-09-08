На Форуме сотрудничества Китай-Африка (FOCAC) Пекин обязался предоставить 360 млрд юаней (50,7 млрд долларов) в виде займов и инвестиций африканским странам в течение следующих трех лет. Это больше, чем было обещано на предыдущем форуме в 2021 году, но меньше пиковых показателей 2015 и 2018 годов в 60 млрд долларов.

Несмотря на значительную сумму, Китай не предоставил облегчения долгового бремени, которого добивались многие африканские страны. Вместо этого Пекин призвал других кредиторов «участвовать в урегулировании и реструктуризации долгов африканских стран по принципу совместных действий и справедливого распределения бремени».

По мнению аналитиков, опрошенных агентством Reuters, Китай возобновляет активное размещение капитала на развивающихся рынках. Однако объем этих инвестиций пока не достиг допандемийного уровня.

Новые средства будут направлены на 30 инфраструктурных проектов для улучшения торговых связей, а также на 30 проектов чистой энергии. Китай также предложил сотрудничество в области ядерных технологий для решения проблемы дефицита электроэнергии в Африке.

Однако некоторые эксперты выразили скептицизм. Чанг Нгуен из BNP Paribas заявила, что «проблема не столько в размере инвестиций, сколько в отсутствии прозрачности в отношении условий долга».

Несмотря на смешанные оценки, африканские лидеры в целом приветствовали новые инициативы Китая. «После почти 70 лет упорной работы китайско-африканские отношения находятся на самом высоком уровне в истории», — написала президент Танзании Самия Сулуху в соцсетях.