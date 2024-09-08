Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о продолжении работы над «мирной миссией» по предотвращению эскалации конфликта в Украине. Об этом он сообщил журналистам 7 сентября перед мероприятием в городе Кьоче.

Орбан напомнил о своем «мирном плане», направленном лидерам ЕС после визитов в Украину и Россию. «Я написал, что если бы мы сделали определенные вещи в начале июля, то могли бы предотвратить эскалацию этого конфликта в следующие два-три месяца. Сейчас, если сравнить ситуацию в начале июля с нынешней, в начале сентября, то все гораздо хуже, чем было тогда», — считает премьер Венгрии.

Венгерский премьер подчеркнул, что его миссия не закончена. «Я работал над ней все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно будет увидеть уже в сентябре. Нужно работать над этим», — заявил он.

Визит Орбана в Москву и его общение с Владимиром Путиным вызвали острую критику в ЕС. Это привело к понижению уровня представительства на мероприятиях венгерского председательства в Совете Евросоюза. По сообщениям СМИ, некоторые лидеры ЕС могут бойкотировать ноябрьский неформальный саммит ЕС и саммит Европейского политического сообщества в Будапеште из-за действий венгерского премьера Виктора Орбана.

Ранее в своем докладе главе Евросовета Шарлю Мишелю Орбан предложил возобновить прямые дипломатические контакты с Россией и привлечь Дональда Трампа в качестве посредника после его возможной победы на выборах в США. Орбан также подчеркнул необходимость переговоров с Китаем о проведении мирной конференции по Украине.

Орбан также отметил значительную роль Турции как регионального участника в процессе урегулирования конфликта. Кроме того, на развитие событий на Украине также могут повлиять ЕС, США и Китай, считает венгерский премьер.

Несмотря на отсутствие официального мандата на «мирную миссию» и критику со стороны членов Европарламента и представителей Еврокомиссии, Орбан намерен продолжить свои усилия по урегулированию кровопролитной войны.