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Президент Эрдоган поздравил алжирского коллегу с победой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Абдельмаджида Теббуна с победой на президентских выборах в Алжире
Президент Эрдоган поздравил алжирского коллегу с победой
Фото: AA / Others
8 сентября 2024 г.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. В ходе телефонного разговора президент Эрдоган поздравил своего алжирского коллегу с победой на президентских выборах.

Президент Эрдоган заявил, что результаты выборов свидетельствуют о поддержке алжирским народом шагов, предпринятых за последние 5 лет.

Он выразил уверенность, что стабильность и процветание Алжира еще больше укрепятся в грядущий период, а отношения между странами будут продолжать развиваться во всех областях, как это подобает связям между двумя братскими странами.

Президент Эрдоган заявил, что Турция ценит и поддерживает усилия Алжира в деле защиты палестинцев в качестве непостоянного члена Совбеза ООН. Он также подчеркнул, что совместные усилия двух стран по прекращению страданий палестинского народа будут и дальше наращиваться.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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