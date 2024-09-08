Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. В ходе телефонного разговора президент Эрдоган поздравил своего алжирского коллегу с победой на президентских выборах.

Президент Эрдоган заявил, что результаты выборов свидетельствуют о поддержке алжирским народом шагов, предпринятых за последние 5 лет.

Он выразил уверенность, что стабильность и процветание Алжира еще больше укрепятся в грядущий период, а отношения между странами будут продолжать развиваться во всех областях, как это подобает связям между двумя братскими странами.

Президент Эрдоган заявил, что Турция ценит и поддерживает усилия Алжира в деле защиты палестинцев в качестве непостоянного члена Совбеза ООН. Он также подчеркнул, что совместные усилия двух стран по прекращению страданий палестинского народа будут и дальше наращиваться.