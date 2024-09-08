Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников к созданию «партнерских систем ПВО» для поражения российских беспилотников над Украиной. Так он прокомментировал сообщения о российских БПЛА, залетевших на территорию двух стран — членов НАТО.

«Сегодня российские беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии и Латвии. Это напоминание о том, что агрессивные действия России выходят за пределы Украины. Коллективным ответом союзников должна стать максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец российской агрессии, защитить жизни людей и сохранить мир в Европе», — написал Сибига.

«Смелое коллективное решение использовать партнерские системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Более сильная и быстрая военная помощь украинским солдатам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте немедленно», — призвал Сибига.

После российского обстрела Украины в ночь на воскресенье в Минобороны Румынии заявили о поисках обломков российских беспилотников. Позже латвийское военное ведомство также опубликовало сообщение о попадании дрона на территорию страны через белорусскую границу.

В начале этой недели министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times заявил, что «Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство».

Позднее МИД Польши Павел Вронский прокомментировал слова Сикорского о потенциальном сбитии польской ПВО российских воздушных целей над Украиной, подчеркнув, что они отражают личную позицию министра, но не правительства.

Сам Сикорский несколькими днями позднее, когда во время интервью «Би-би-си» его спросили о красных линиях Польши в этом вопросе, смягчил позицию. Он заявил, что воздушные цели следовало бы сбивать, если бы они угрожали атомным электростанциям в Украине.

«Представьте себе, что один из российских дронов или одна из ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций», — сказал польский дипломат.