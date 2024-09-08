Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп сделал резкое заявление о судьбе Израиля в случае победы Камалы Харрис на предстоящих выборах.

«Если я не выиграю эти выборы, Израиль с товарищем Камалой Харрис у руля Соединенных Штатов обречен. Израиль обречен. Израиля не станет. Через год, через два года. Израиль перестанет существовать», — предрек Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Висконсин.

Трамп позиционирует себя как единственного кандидата, способного предотвратить хаос на Ближнем Востоке и Третью мировую войну. «Я должен победить <...>, иначе у нас будут проблемы, каких никогда не было. Возможно, у нас не останется страны. Это могут быть наши последние выборы», — сделал громкие заявления Трамп.

Эти заявления прозвучали в преддверии первых президентских дебатов между Трампом и Харрис, запланированных на вторник в Филадельфии.

Согласно последнему опросу, проведенному The New York Times и Сиенским колледжем, Трамп и Харрис имеют практически одинаковую поддержку среди зарегистрированных избирателей: 48% и 47% соответственно. Однако в ключевых «колеблющихся штатах» Харрис немного опережает Трампа.

Опрос также выявил, что 60% опрошенных хотят видеть следующего президента отличным от Джо Байдена. Трамп считается более компетентным в экономических вопросах, а Харрис — в теме абортов. При этом 54% опрошенных считают Трампа рискованным выбором на пост президента, а про Харрис то же самое говорят 52%.

Предвыборная гонка остается острой, и результаты предстоящих дебатов могут оказать существенное влияние на предпочтения избирателей перед выборами, назначенными на 5 ноября.