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Иран поддержал Армению
Посол Ирана в Ереване на встрече с секретарем Совбеза Армении подчеркнул неизменность позиции Ирана по сохранению международных границ и противодействию любым геополитическим изменениям
Иран поддержал Армению
Фото: AA / AA
9 сентября 2024 г.

Посол Ирана в Армении Мехди Собхани встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и подтвердил позицию Ирана в отношении незыблемости международных границ и поддержки территориальной целостности соседних стран. Как сообщают армянские СМИ, Собхани также высказался против любых попыток изменения геополитического статуса в регионе.

Армен Григорян поблагодарил иранского посла за четкую позицию Ирана. Он отметил, что Армения придает большое значение отношениям с Ираном и подчеркнул, что никакая сила не сможет разорвать территориальную связь между Арменией и Ираном.

Ранее Иран выступил с критикой в адрес России из-за ее поддержки идеи создания Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении.

«Любая угроза с севера, юга, востока или запада территориальной целостности наших соседей или перекраивания границ является абсолютно неприемлемой и красной линией для Ирана», — написал министр иностранных дел Ирана Саид Аббас Арагчи.

В МИД Ирана был вызван российский посол Алексей Дедов для выражения недовольства позицией РФ. Тегеран считает, что создание такого коридора может привести к изоляции страны и ограничить доступ Ирана к Европе и остальному миру.

Высокопоставленные иранские чиновники также выступили с критикой. Бывший командующий Революционной гвардией Ирана генерал Мохсен Резаи, ныне занимающий пост секретаря Совета целесообразности, прокомментировал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о недовольстве позицией Армении в связи с саботированием договора об открытии транспортных коммуникаций.

«Поведение российских государственных деятелей было неприемлемым и явно противоречило их заявлению о дружбе с Ираном. Эти двусмысленности должны быть разрешены», — заявил Резаи.

Зангезурский коридор, предусмотренный трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, остается предметом споров и разногласий между сторонами.

Не так давно Баку и Ереван договорились вывести пункт о Зангезурском коридоре из мирного соглашения и обсудить его позже, однако после заявлений Сергея Лаврова вопрос реализации коридора вновь приобрел актуальность.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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