Турция прилагает усилия для возвращения тела своей гражданки Айшенур Эзги Эйги, убитой израильскими солдатами в Палестине. Об этом сообщил представитель МИД Турции Онджу Кечели.

По его словам, после закрытия Израилем наземного маршрута из Палестины в Иорданию, турецкие власти рассматривают вариант транспортировки тела прямым авиарейсом.

«Проезд из Палестины в Иорданию по автодороге был закрыт Израилем с воскресенья. В связи с этим, по просьбе семьи нашей гражданки, мы работаем над вариантом доставки тела прямым авиарейсом в Турцию, чтобы избежать задержек с транспортировкой», — заявил Кечели.

Генеральное консульство Турции в Аль-Кудсе (Иерусалим) координирует процесс с местными властями для скорейшего завершения всех необходимых процедур. Одновременно консульство в Лос-Анджелесе организует приезд членов семьи погибшей в Турцию.

Согласно пожеланиям родственников, тело Айшенур Эзги Эйги планируется похоронить в районе Дидим провинции Айдын.