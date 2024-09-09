С 6 по 8 сентября в России состоялись выборы глав 21 региона. В Москве избирали депутатов Мосгордумы. В других регионах, в том числе в аннексированных Крыму и Севастополе, прошли выборы в региональные парламенты.

В ряде регионов России, таких как Курганская, Курская, Калининградская, Вологодская, Мурманская, Самарская, Челябинская, Сахалинская, Кемеровская и Оренбургская области, а также в Ставропольском, Хабаровском и Забайкальском краях и Республике Алтай с большим отрывом лидируют действующие главы или исполняющие обязанности: Вадим Шумков, Алексей Смирнов, Алексей Беспрозванных и другие. Все они, за исключением формально самовыдвиженца Александра Осипова, представляют партию «Единая Россия».

Предварительные данные показывают, что они набирают от 70 до 80 процентов голосов, тогда как их ближайшие конкуренты — не более восьми процентов, за исключением представителя ЛДПР Александра Кириллова в Алтае, который набрал более 13 процентов.

В Братске Иркутской области победил самовыдвиженец Александр Дубровин. По предварительным данным выборов в Мосгордуму, 85 процентов мест (38 из 45) достается представителям «Единой России». В Санкт-Петербурге более 70 процентов голосов набрал действующий губернатор Александр Беглов.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила об отсутствии существенных нарушений в ходе голосования. По ее словам, на платформе электронного голосования явка составила 90 процентов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более 300 кибератаках на московскую систему ДЭГ, все из которых были успешно отражены.