Назначение Андрея Сибиги новым главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы стало очередным шагом президента Владимира Зеленского в укреплении своего влияния в правительстве, пишет Bloomberg. Дмитрий Кулеба возглавлял министерство с марта 2020 года и сосредотачивался на вопросах вступления Украины в НАТО и ЕС.

Однако, как отмечает издание, значительную часть дипломатической работы в последние годы курировал глава Офиса президента Андрей Ермак, включая переговоры о гарантиях безопасности и налаживание отношений с США и странами глобального Юга.

Агентство подчеркивает, что концентрация власти в Офисе президента вызывает беспокойство у некоторых западных союзников. Однако в недавнем интервью Владимир Зеленский дал понять, что намерен провести «перестройку» правительства, отмечая, что концентрация власти не представляет угрозы. Недавние изменения в составе правительства, в том числе назначение Сибиги, вызвали недоумение среди западных союзников, поскольку президент «продолжает окружать себя людьми из своего близкого круга», отмечает Bloomberg.

Новый глава МИД Андрей Сибига заявил, что основной приоритет внешней политики Украины будет заключаться в обеспечении обороноспособности страны в условиях войны.

Сибига, по словам бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, завоевал уважение в администрации за его глубокие познания, особенно в отношениях с Турцией.

Как известно, Сибига в 2016-2021 годах был послом Украины в Турции. В 2021 он стал заместителем руководителя Офиса президента.