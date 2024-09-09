Палестинка прощается с погибшей в Газе годовалой дочкой

На видео попал момент, как палестинка прощается со своей годовалой дочерью Ларой аль-Мубайед, погибшей 8 сентября в результате израильской атаки на район Аль-Шааф в Газе. Израиль продолжает жестокое наступление на сектор Газа несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня. По данным местных органов здравоохранения, в результате продолжающейся войны Израиля в эксклаве погибло около 41 тысячи палестинцев, в основном женщины и дети, и еще около 94 800 человек получили ранения. #газа #палестина #гуманитарнаякатастрофа #израиль #беженцы #мать #оон #дети