Министерство обороны Латвии 8 сентября сообщило, что российский дрон потерпел крушение в Резекненском крае на востоке страны, прилетев со стороны Беларуси. Вооруженные силы страны также проинформировали командование НАТО об инциденте.

Министерство уточнило, что беспилотник залетел в воздушное пространство страны ночью и потерпел крушение около Резекне — города с населением около 25 000 человек, расположенного примерно в 55 км к западу от России и в 75 км от Беларуси.

«Эта ситуация стала подтверждением того, что нам необходимо продолжать начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, включая развитие возможностей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы для ограничения деятельности БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] различного назначения», — заявил министр обороны Андрис Спрудс.

«Воздушное пространство Латвии — это часть воздушного пространства НАТО», — подчеркнул политик.

Падение российского беспилотника в Латвии стало вторым за эти выходные на территорию ЕС и НАТО. В ночь с 7 на 8 сентября Румыния подняла в воздух истребители F-16, когда на ее территорию проник беспилотник Shahed. Бухарест сообщил, что дрон был запущен со стороны РФ.

Российские беспилотники уже несколько раз вторгались в воздушное пространство Румынии за это лето, залетая из соседней Одесской области.

Министерство обороны Румынии сообщило, что в потенциальном месте крушения дрона возле границы ведутся поиски обломков. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Бухарест решительно осудил «возобновление нарушений», вызванных «незаконными атаками» Москвы.

Мирча Джоанэ, уходящий заместитель генерального секретаря НАТО и бывший глава МИД Румынии, заявил, что военный альянс осуждает нарушение Россией воздушного пространства Румынии.

«Хотя у нас нет информации, указывающей на преднамеренное нападение России на союзников (по НАТО), эти действия безответственны и потенциально опасны», — написал он в социальной сети X.