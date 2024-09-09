Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 8 сентября провел встречу Кабинета безопасности Израиля на фоне участившихся нападений со стороны израильских поселенцев. На прошлой неделе израильские военные провели операции в Дженине и Тулькарме — они стали крупнейшими на оккупированном Западном берегу за последние 20 лет.

Кабинет безопасности обсудил эскалацию с акцентом на обостряющуюся ситуацию на оккупированной палестинской территории.

С начала израильского вторжения в Газу в октябре прошлого года израильская армия расширила свои операции на Западном берегу, к тому же жители незаконных еврейских поселений активизировали свои нападения на палестинцев. По данным Минздрава Палестины, от рук израильских поселенцев погибли 692 палестинца и около 5700 получили ранения.

Во время встречи кабинета 8 сентября Нетаньяху также коснулся частых визитов правительственных министров в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Премьер подчеркнул, что статус-кво в комплексе Аль-Акса не изменится. Нетаньяху повторил свои инструкции о том, что правительственные министры не должны подниматься на Храмовую гору без его предварительного разрешения.

Время от времени министры в правительстве Нетаньяху, особенно министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич, посещают мечеть Аль-Акса, несмотря на критику со стороны исламских, арабских и международных кругов. Во время последнего визита в середине августа Бен-Гвир призвал создать синагогу на территории Аль-Аксы, чем вызвал осуждение со стороны всего мусульманского мира.

Мечеть Аль-Акса считается третьей по святости в исламе после мечетей в Мекке и Медине.

В начале сентября израильские военные покинули Дженин после 10-дневной осады, в результате которой погиб по меньшей мере 21 человек, была разрушена критически важная инфраструктура. Еще по меньшей мере 130 человек получили ранения.