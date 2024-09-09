Палестинцы представили в Генассамблею ООН резолюцию, которая требует от Израиля полностью вывести свои войска и незаконные поселения с оккупированного Западного берега. Кроме того, резолюция подразумевает санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Израиля.

В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац пригрозил «сломать и распустить» Палестинскую администрацию, если она будет продвигать меры против Израиля на полях ООН, пишет газета The Times of Israel.

Представленный палестинцами проект резолюции требует от Израиля выполнить решения Международного суда в Гааге, главного суда ООН, который ранее назвал израильское присутствие на Западном берегу «‎незаконной оккупацией»‎.

Постпредство Израиля при ООН 8 сентября уточнило, голосование по палестинской резолюции состоится на следующей неделе. И хотя решения Генассамблеи необязательны к исполнению, они могут еще сильнее подорвать репутацию Израиля на международной арене.

Резолюция, которую продвигает Палестина, призывает к уходу Израиля с палестинских территорий в течение шести месяцев, прекращению поселенческой деятельности и «возвращению палестинцев на свою землю». Она также включает блокирование продажи оружия Израилю, если оно может быть использовано в палестинских районах.

Проект также призывает не открывать новые посольства в Иерусалиме, который Израиль в одностороннем порядке назвал своей столицей. Палестина выступила резко против этого решения, поскольку считает Иерусалим своей столицей.

Исраэль Кац заявил, что будет координировать ответ Израиля вместе с США и другими израильскими союзниками, чтобы противостоять этому решению на полях ООН. Он также поручил министерству подготовить ряд ответов против Палестинской администрации, которые будут соответствовать серьезности окончательной резолюции.

Кац передал американским, европейским и должностным лицам ООН, что если палестинское предложение будет принято, Израиль введет «жесткие санкции» против Палестинской администрации, что может включать в себя прекращение всяких связей.